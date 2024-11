Con una conexión profunda a la Tierra y una naturaleza constante, los taurinos son considerados los más fieles del zodiaco. Este signo no solo busca la estabilidad, sino que, cuando encuentra a alguien especial, se compromete en cuerpo y alma.

Sin embargo, esta misma devoción de Tauro puede llevar a que, en algunas ocasiones, tolere situaciones que otros signos no aceptarían. La naturaleza leal y estable de Tauro puede hacer que le cueste soltar relaciones, incluso cuando ya no son saludables. Para él, la fidelidad no solo implica mantenerse cerca de su pareja, sino también sostener los valores que considera fundamentales en una relación: confianza, respeto y entrega.