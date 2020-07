¿Soñar con un bebé da buena suerte? ¡Descubre la respuesta ahora!

Ver a un bebé en tus sueños puede ser uno de los momentos más dulces y tiernos, sin embargo, también es posible que te genere ciertas dudas sobre cuál es su verdadero significado. Por ello, hoy Wapa te enseñamos los significados más certeros sobre soñar con un bebé para que sepas como actuar durante todo el día.

¿Qué significa soñar con un bebé?

Si sueñas con un hermoso bebé significa que estás a punto de comenzar algo nuevo, lleno de energía y sin malicia. Tal y como es un bebé, todas las noticias que vendrán en ese día estarán plagadas de felicidad.

Pero si en tu sueño puedes ver a un hermoso, tierno y limpio bebé significa que serás correspondido en el amor. Esa persona que te atrae tanto también te ama tanto como tú a ella, solo que está esperando el momento ideal para declararse.

¿Qué significa soñar con olvidar a un bebé?

Si en tu sueño olvidaste a tu bebé simboliza que estás intentando esconder a tus debilidades para no sentirte vulnerable.

¿Qué significa soñar con ver llorando a un bebé?

Si sueñas que un bebé no para de llorar puede significar que estás pidiendo a gritos más atención y que sientes que ya no te quieren como antes si estás en una relación. También simboliza que tus proyectos están estancados y no encuentras soluciones inmediatas.

¿Qué significa soñar con cargar a un bebé pequeño?

Si sueñas que estás cargando a un bebé muy pequeño significa que tienes miedo de que otras personas se den cuenta de tus debilidades, además de que no quieres pedir ayuda a tus amigos o familiares por miedo al rechazo. Ten mucho cuidado con eso porque puede causarte mucho estrés o depresión.

¿Qué significa soñar con un bebé abandonado?

Si sueñas con un bebé abandonado representa las grandes ansias que tienes por ser madre y darle todo tu cariño. Descuida, que tus sueños pueden convertirse en realidad, solo debes esperar.

¿Qué significado soñar con la cuna de bebé?

Si sueñas con una o más cunas es siempre una promesa que recibirás alegrías. Si la cuna está ocupada por un bebé, significa que recibirás noticias de éxito laboral. Si en el sueño estás meciendo a un bebé también está conectado con el trabajo y la felicidad.

Soñar con una cuna vacía normalmente representa sentimientos de insatisfacción e inseguridad. Este sueño también expresa sentimientos frustrados, pues a pesar de los grandes esfuerzos que hemos realizado, no conseguimos los resultados que esperamos.

¿Qué significa soñar que le das de mamar a un bebé?

Te está advirtiendo que la persona en la que más confías te va a decepcionar.

¿Qué significa soñar que el bebé está enfermo y tiene fiebre?

Si en tu sueños el bebé que aparece está enfermo, es que es de muy mal augurio, ya que te está advirtiendo que sufrirás mucho y vivirás momentos muy tristes.

¿Qué significa soñar con un bebé recién nacido?

Si en el sueño el bebé que aparece es un recién nacido o estás dando a luz, entonces te puede anunciar tu deseo de ser madre. Pero también te puede decir que hay un proyecto en el que te encuentras trabajando te está demandando más atención de la que creías.