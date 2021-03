Cinco Razones para ver Upside Magic: Escuela de Magia

La nueva película de Disney Channel estrena el 5 de marzo a las 18:00 y narra las aventuras de una adolescente y sus amigos durante su primer año en una particular escuela de magia.

1. Poderoso Mensaje

La audiencia recibe diferentes mensajes positivos como parte del desarrollo de la historia. Los protagonistas descubren que sus capacidades y talentos los hacen únicos y especiales, aunque sean diferentes. Upside Down Magic: Escuela de Magia también aborda la importancia de afrontar los diversos desafíos con optimismo y resiliencia.

2. Efectos especiales

La divertida trama de esta historia está acompañada de diferentes efectos especiales que le dan un toque especial a la producción con trucos de magia y criaturas sorprendentes.

3. La Magia como Eje de la Historia

La magia es sin duda un elemento interesante y central en esta producción. Hechizos, trucos y poderes, que son parte de las aventuras de Nory y sus amigos, atrapan a la audiencia infantil y juvenil.

4. Música

Uno de los personajes de la historia sorprende a la audiencia con diversos momentos musicales dentro del desarrollo de la trama. Si bien no se trata de una producción musical, este elemento está presente en momentos clave, brindando un toque especial a la película.

5. Basada en un Libro

Upside Down Magic: Escuela de Magia se basa en un libro homónimo escrito por las autoras Sarah MIynowski, Lauren Myracle y Emily Jenkins. Esta saga fue considerada por el New York Times como un best seller de la literatura infantil.