Yaco Eskenazi a Natalie Vértiz: "Gracias por haberme elegido"

Yaco Eskenazi tuvo emotivas palabras hacia su esposa Natalie Vértiz, quien se encuentra en la dulce espera de su segundo bebé.

Este hecho fue celebrado en Esto es Guerra, que recordó cómo el actor y su pareja anunciaron la primera vez que esperaban a su primer hijo.

Además, lo empalmaron con su segundo anuncio hace unos días.

Ante ello, Yaco quedó muy conmovido y expresó lo mucho que lo ilusionaba esta nueva etapa, y más aún la relación que tiene con su esposa.

El animador no dudó en referirse a ella y dedicarle unas palabras.

“La vida ha sido buena conmigo. Gracias por haberme elegido para caminar esta vida juntos. No paro de enamorarme de la mujer que te has convertido y orgulloso que caminemos juntos”, señaló el actor.

"Gracias. Infinitas veces, gracias", acotó el integrante de Esto es Guerra.

Como se recuerda, la pareja anunció en el programa Estás en todas que estaban en la espera de su segundo bebé.

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi confirman en vivo su segundo embarazo

Natalie Vértiz confirmó que se encuentra esperando a su segundo bebé, su esposo Yaco Eskenazi la acompañó en el set de Estás en todas para contar la feliz noticia.

"He esperado este sábado, este medio, este espacio para contarles... Ya era el momento", expresó en un primer momento la conductora del programa.

Ante las muchas especulaciones de un posible embarazo, en compañía de su esposo Yaco Eskenazi, la conductora de Estás en todas dijo: "Señores estamos embarazados.... ¡Ay Dios mío! Me moría por gritar esta noticia... Este embarazo lo he sentido super nuestro, pero ya la barriga me estaba delatando".