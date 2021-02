María Grazia Gamarra se reinventa y funda granja de gallinas en Huarochirí

María Grazia Gamarra decidió emprender un nuevo negocio junto a su esposo Heinz Gildemeister en Huarochirí tras mudarse a Sisicaya en medio de la pandemia.

La intérprete presentó en señal abierta la granja donde cria gallinas: “De actriz a granjera exactamente".

La actriz confesó que esta decisión se debió a la crisis económica que ha generado la COVID-19, y falta de oportunidad en el rubro de la actuación.

"Creo que las circunstancias a todos nos hacen replantearnos un poco las cosas. Yo lo torturaba a mi esposo y le decía: ‘tengo ganas de hacer algo distinto’”, reveló en América Noticias.

¿En qué consiste el nuevo negocio de María Grazia Gamarra?

La joven contó que la crianza de sus pollos se da de manera natural y ha obtenido la certificación internacional en crianza al libre pastoreo.

“Vivimos otra realidad donde se respira otro aire, no estamos contaminando, no hay COVID-19 (en Sisicaya)… Para nosotros es importante el bienestar animal, cuando salió la idea nuestra prioridad fue crear conciencia y transmitir un mensaje sobre que los animales tienen que ser tratados de la mejor forma posible y trabajamos duro por ello”, sostuvo la empresaria.

“El producto que les vamos a ofrecer a las personas es un producto saludable, viene de unas gallinas que comen la mejor comida posible, nuestras gallinas tienen una dieta superbalanceada”, dijo Gamarra.

A su vez, el padre de su hija destacó el buen cuidado de los animales: “Queremos que la gente se dé cuenta de que el bienestar animal es importante”.

¿María Grazia Gamarra volverá actuar?

La joven se encuentra enfocada las 24 horas al día en us nuevo proyecto, sin embargo, no pierde la esperanza de retomar su pasión por las artes escénicas.

“No (dejaré la actuación). A mí me encanta actual, pero ha sido super duro para mí y para muchos amigos actores el tema del COVID-19 nos ha tumbado al piso a veces no piensan en los actores, nadie dice pobre actor que no tiene chamba. Entonces, mis ganas de emprender nacen a raíz de eso, pero tengo muchas ganas de actual. Ojalá que más adelante que esto pase pueda retomar mis proyectos. Tenía dos proyectos importantes este año”, indicó Gamarra, quien pronto pondrá los huevos de granja en el mercado.