Cameron Diaz se retira de la actuación para dedicarse a la maternidad

Cameron Diaz tomó una decisión que apenó a sus miles de seguidores. La actriz de Hollywood decidió retirarse de la actuación. ¿Cuál es el motivo? La rubia tiene como proósito dedicarse a la maternidad y a su rol como esposa.

Como se recuerda, la actriz es madre de una niña que tuvo a través de un vientre de alquiler, y hoy en día tiene un año.

“Mis próximos años se centrarán en ser esposa y madre, que es lo más satisfactorio que me ha pasado en la vida”, señaló en una entrevista para el programa Quarentined With Bruce.

“Ha sido lo mejor de mi vida hasta ahora sin duda. Siento que lo es todo, que es todo lo que esperé durante tiempo. Puedo dedicarme a ello sin tener otras distracciones”, acotó la actriz que es recordada por sus papeles en “Los ángeles de Charlie”, “Algo pasa con Mary” o “La boda de mi mejor amigo”.

Asimismo, señaló que también se centrará en su negocio de vinos ‘Avaline'.

“No me imagino el hecho de ser madre, en el punto en el que estoy ahora como madre, con mi hija en su primer año, y tener que estar en un set de rodaje, ya sabes, 14 horas, 16 horas al día lejos de mi hija”, detalló Cameron, esposa del músico Benjamin Madden, de la banda Good Charlotte.

Cameron Díaz prioriza la maternidad ante la actuación

Díaz recalcó que hoy en día se ve solo como madre, por lo que no planea grabar una película por ahora.

“Nunca puedes decir nunca a nada en la vida y yo no soy ese tipo de persona, pero ¿volver a hacer una película? No me lo planteo, pero bueno, quién sabe, pero no puedo imaginármelo ahora siendo madre”, agregó la mamá de la pequeña Raddix.