Janet Barboza revela que nunca se ha llevado bien con Magaly Medina

Janet Barboza comentó en una entrevista para un diario local que nunca se ha llevado bien con la periodista de espectáculos Magaly Medina, ya que considera que es una persona muy distinta a la conductora de ATV.

“Nunca me he llevado con esa persona, pensamos muy distinto, somos muy diferentes. Yo soy una mujer bastante moderna. Defiendo mucho a la mujer. No soy de las personas que creen que si una mujer está soltera es culpa de ella y no por culpa del hombre. Si tenemos discrepancias no es de ahorita”, indicó tajantemente Barboza al Grupo El Comercio.

No obstante, manifestó que no está peleada con Magaly Medina ni siquiera tiene alguna rencilla con ella. Pero si aclaró que si criticó la presencia de Daniela Darcourt en el video del esposo de la periodista fue porque se supo que la salsera no cobró nada.

“Creo que en la situación que estamos viviendo de crisis económica, sanitaria y moral, siento que son épocas donde todos tenemos que ser consciente y reconocer a las personas. Todo trabajo en estos tiempos tiene que ser remunerado. Yo me atreví a realizar ese comentario porque leí que ella tenía 15 personas a su cargo que estaban en planilla y estaban en angustias porque no hay chamba. Yo considero que si alguien trabaja tiene que haber una remuneración hoy más que nunca”, dijo la empresaria.

Por otro lado, al hacer un pimpón de nombres, Janet Barboza calificó a Magaly Medina de nociva, a Johanna San Miguel como una persona muy divertida, y a su nueva compañera en ‘América hoy’, Melissa Paredes, como una joven regia.