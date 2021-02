Vanessa Tello sobre aparición en ‘El tema del verano’: “¿Por qué me tiene que dar vergüenza?”

¡Ya son 13 años! La nutricionista Vanessa Tello se hizo conocida en el mundo del espectáculo gracias a un comercial de una marca de celulares.

El reclame tenía una pegajosa canción, la cual se popularizó en todo el país. Dentro de las imágenes se podía ver a una modelo caminando de espaldas, a la que nunca se le ve la cara. Ella era nada más y nada menos que Vanessa Tello.

#RetoDelVerano en Instagram

El comercial fue hace más de una década, pero funcionó tan bien que hasta el momento, muchos lo recuerdan. Por esta razón, se hizo el #RetoDelVerano, en donde todos bailan esta canción.

Una de las que también se unió al reto fue Vanessa, quien dejó en claro que al comienzo sintió vergüenza, pero resaltó que no se arrepiente de ninguna etapa de su vida.

“¡Cumplí el reto! Me llegaron muchos mensajes contándome sobre esta nueva tendencia y me dijeron que tenía que hacerla.

Si les digo la verdad, ¡me moría de vergüenza! Pero después pensé: ¿Y por qué me tiene que dar vergüenza? No me arrepiento de ninguna etapa de mi vida, y mi etapa de modelo fue sobre todo divertida.

Así que decidí hacerlo y de la mejor manera: ¡Divirtiéndome! Recordando un poco lo que fue hace algunos años y ahora con Isa (le encantó la canción) ¡Los reto chicos a hacer este #RetodelVerano!”, dijo Vanessa en su red social.