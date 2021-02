Gigi Mitre arremete contra el Gobierno: “Que asco, que vergüenza, estamos hartos”

Gigi Mitre aprovechó unos minutos del programa "Amor y fuego" para exponer su molestia y furia, por ver al país en medio de un escándalo de corrupción por las vacunas, pese a la crisis sanitaria de la COVID-19 que sigue sumando más víctimas.

La presentadora al comentar su deseo de hablar con la vidente Agatha Lys sobre el futuro de las vacunas Sinopharm, decidió exponer su indignación:

"Los peruanos queremos oxígeno por todos lados. Los peruanos no queremos morir. Ya se sabe que hay COVID y está difícil, pero lo que no queremos, es morir. Ni hacer cola de 8 horas o 3 días por oxígeno. Nos debería dar vergüenza, que Perú tenga que pasar esto", sostuvo.

"Me molesta y es un descaro que a estas altura, tengamos que ver temas de las vacunas. Me avergüenza eso como peruana, que se hayan aprovechado. Me avergüenza que no le hayan dado prioridad a esos médicos que están en UCI y esas enfermeras que se han roto el lomo durante años, que tienen miedo por de ir a trabajar, y le dan prioridad a otros".

"Me da cólera que tengamos que hacer cola por oxígeno, porque en todas partes del mundo hay oxígeno. Por eso, en Perú estamos peor porque ustedes están preocupados para sacar provecho. En todas las municipalidades debería ver acceso a oxígeno, y para colmo gratis, no pagando 5 o 6 mil soles.

"Eso es culpa absolutamente del gobierno, además de los irresponsables que salen y se juerguean. Cómo es posible que le digan a la gente, quédense en su casa y el bono le dan después de la cuarentena. ¿Con qué van a comer?

¡El bono para cuándo! La gente que sale a la calle, vive del día a día, no esperando para cuando quieran dar el bono. Mientras tanto, esta gente se está exponiendo, no tienen dinero, para colmo están quebrando a los locales que tienen protocolos, qué vamos hacer con la economía. Estamos fregado en la economía, fregados en pandemia y gobierno corrupto. Que asco, que vergüenza, estamos hartos”, expresó muy molesta

Por su parte, su compañero Rodrigo González aseguró sentir la misma impotencia como peruano, en ver cómo de manera irregular se favorecen altos cargos públicos de una dosis que puede salvar a una persona que está más expuesta al virus.