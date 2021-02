Yo Soy confirma que usará Autotune tras recomendación de Tony Succar

Luego del intenso intercambio de palabras entre Tony Succar y Mauri Stern, integrantes del jurado de Yo soy, provocó que el reality dé un giro en las presentaciones de los imitadores.

El ganador de Latin Grammy sugirió utilizar el modificador de voz Autotune para los participantes que imitan a artistas urbanos, mientras que el productor mexicano se opuso al uso de esa herramienta por considerarlo poco profesional.

No obstante, Sebastián Martins, productor de Yo soy, anunció que el concurso empezará a usar Autotune durante algunas presentaciones.

“Después de largas coordinaciones con Tony Succar, confirmado, ¡mañana habrá Autotune en Yo Soy”, expresó el comunicador en sus historias de Instagram.

“El aporte de Tony al programa va más allá de su rol como jurado. Su compromiso con la escena local es admirable. ¡Eres grande Tony! Muy agradecidos. Seguimos creciendo”, agregó.

Esta publicación fue compartida por el percusionista peruano, quien agradeció formar parte de esta decisión que transformará el modo en como hemos estado viendo los shows. “Sebastián Martins eres un gran productor hermano. Gracias por la oportunidad de aportar mi granito de arena. ¡Vamos Perú!”, expresó el músico peruano.

Mauri Stern y Tony Succar se reconciliaron

Como se recuerda, el pasado viernes Mauri Stern y Tony Succar tuvieron una fuerte discusión por tener opiniones dividas sobre el uso de la mencionada herramienta, pero lograron solucionar los conflictos amistándose en el hotel donde ambos se hospedan.

“Siempre siempre el cariño y la amistad antes que cualquier diferencia de trabajo. Tony Succar te veo más tarde para hablar y limpiar... no worries (no te preocupes). It’s a new day (Es un nuevo día)”, se lee en el mensaje del también productor mexicano.