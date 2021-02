Peruano triunfa en Hollywood como compositor de trailers

Músico nacional trabajó en los avances cinematográficos de las películas Godzilla Vs. Kong, Mulán, The Old Guard, y más.

La popular frase “Nadie es profeta en su tierra” podría aplicarse perfectamente a la carrera del peruano Adrian Nicholas Valdez (ANV).El músico se ha abierto camino entre los mejores del mundo como compositor de música para las campañas publicitarias de las películas, video juegos y series más famosas de Hollywood.

Adrián ha estado detrás de la música de varios tráilers (avances de películas) como “Mulan” (Disney), “X-Men: Dark Phoenix” (Marvel Entertainment), “The Handmaid’s Tale” (Hulu), “Alita: Battle Angel” (20th Century Fox), “The Old Guard” (Netflix) y entre sus más recientes trabajos se pueden destacar “Godzilla vs. Kong” (el trailer con el debut más grande de la historia de los estudios Warner Bros.) y el video juego “Call of Duty” (Activision).

Su talento como compositor de música cinemática y su sonido único llamó la atención de varias compañías discográficas, llevándolo a trabajar en remixes cinemáticos para artistas y bandas como Rolling Stones, Led Zeppelin, Queen, Rush, Lady Gaga, Tyler The Creator, Rob Zombie, entre otros.

Su amor por la música empezó desde muy pequeño. El piano fue su primer instrumento, aprendiéndolo a tocar a los nueve años de edad.

Durante su adolescencia, inspirado por las bandas de rock, Adrian aprendió a tocar la guitarra eléctrica, instrumento que lo acompañaría durante el resto de su carrera musical y definiría su estilo de composición.

Al graduarse del colegio, decidió dedicarse a la música como profesión y a los 18 años se mudó a Ecuador y estudió en la Universidad San Francisco de Quito, donde obtuvo una Licenciatura en Música Contemporánea.

En el 2014 Adrian se mudó a los Estados Unidos para especializarse en música para cine y televisión en la Universidad de California, Los Angeles (UCLA), donde estudió composición musical y orquestación con grandes maestros del cine en Hollywood.

Al año siguiente, empezó a trabajar para compañías especializadas en música para tráilers, logrando así establecerse en la industria de la música para cine, televisión y publicidad.

En el 2018 el músico nacional abrió su empresa ANV Music y desde su estudio en Miami trabaja actualmente con las mejores compañías y estudios de cine como Warner Bros., Sony, Universal, Disney, Netflix, Hulu, HBO, Marvel, y 20th Century Fox.

Sin duda un orgullo peruano que ha logrado llegar, gracias a su trabajo, a la más grande industria del cine a nivel mundial y sigue destacándose ahí por su talento musical