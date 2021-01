Andrea San Martín explota con policía por pedir dinero a cambio de no ponerle papeleta

Andrea San Martín incómoda por la experiencia que vivió con un efectivo de la Policía Nacional, denunció a través de su cuenta de Instagram, que le pidieron un monto de dinero a cambio de no ponerle una papeleta. Al no aceptar, ejerció el pago correspondiente, de un hecho que lo calificó como 'irregular'.

¿Qué le pasó a Andrea San Martín?

En su red social, la influencer confesó que un efectivo paró su vehículo con el fin de conseguir un monto de dinero, el cuál, no accedió y fue sancionada.

“O pagaba mi multa o le daba la plata al policía que me pidió la plata, porque en realidad no estaban parando por operativos, estaban parando para pedir plata. Igual tengo la grabación por si acaso, por eso lo puedo decir públicamente, porque tengo la grabación inclusive de la forma en la que me hablaron”, contó la joven.

La exchica reality durante la grabación que expuso, recalcó que muchos choferes transitan normal, sin cumplir las reglas o pagar sus multas. En su caso, le costó quedarse sin el monto de la renovación de su habitación.

Foto: Historia Instagram Andrea San Martín

“Me molesta, sí, debo decirlo (...) porque existen micros, camiones, taxistas y un montón de gente que no tiene nada en regla, carros que transitan y a ‘leguas’ puedes decir este carro no ha pasado revisión técnica de ninguna forma. Así deban un millón, jamás van a pagar”, agregó Andrea.

“¿Qué es más fácil para la policía? Parar carros particulares, carros con lunas polarizadas, carros -no es mi caso- de un nivel alto, porque ahí directamente -obviamente si es que no consiguen la plata en el momento- igual saben que van a pagar la papeleta”, sostuvo.

A su vez, Andrea San Martín dejó en claro que no generaliza el comportamientos de los efectivos policiales: “Me indigna que en este país pasen este tipo de cosas, no lo generalizo de ninguna manera (...) tengo un poco de cólera”.