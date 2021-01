Yahaira Plasencia se pronuncia sobre enemistad con Daniela Darcourt

Yahaira Plasencia se pronunció sobre el distanciamiento que mantiene con Daniela Darcourt, una de las mayores exponentes de la salsa en nuestro país.

La intérprete de salsa decidió sincerarse y comentar que no tiene inconvenientes con nadie en el ambiente artístico, solo que es selectiva con sus amistades.

La cantante en medio de la promoción de un nuevo evento que dará con 'Son Tentación', evitó hablar sobre la agrupación femenina y la intervención policial que tuvieron en Chincha.

Sin embargo, el periodista le consultó por la supuesta "rivalidad" que existe con su compañera de "Señor mentira".

"Yo no tengo ningún tema con nadie. La rivalidad lo ha hecho la prensa. No tengo una amistad con Daniela, soy muy selectiva, solo tengo amistades en este ambiente. Solo a mi familia", indicó Plasencia.

“Me llevo bien con varios. Tengo conocidos como Amy y María Gracia, pero no es que tenga mucha amistad”, agregó la joven a América Espectáculos.

Hermana de Yahaira Plasencia responde tras ser atacada por su peso

La joven se pronunció sobre los comentarios negativos que cuestionaron su figura, luego de compartir una fotografía en su red social, donde lucía en bikini.

“¡Seguridad! Soy una de esas personas, pero me cuestionan diciendo: Si fueras segura no te hubieras operado”, comentó incómoda Silvana.

"Me operé porque me quería ver mejor, mejor de lo que me sentía y me siento. Porque soy de las personas que no para hasta verse como quiere”, agregó.