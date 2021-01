Imitador de Ricardo Montaner apenado cuenta el motivo de su renuncia a 'Yo Soy'

Uno de los concursantes más queridos de Yo Soy: Grandes Batallas, Hugo Apaza, imitador de Ricardo Montaner, decidió pronunciarse luego de su repentina denuncia al programa tras haber abandona el set a mitad de su presentación en vivo.

¿Qué le pasó al imitador de Ricardo Montaner de 'Yo Soy'?

Apaza utilizó su página oficial de Facebook para revelar a su público el motivo de su salida, cuando interpretaba el tema "Será". El joven contó que en el instante sufrió un ataque de pánico, una sensación que nunca había sentido antes en el escenario.

A su vez, el concursante pidió disculpas a los televidentes que lo apoyan hace tiempo:

"Ese día que canté "Será" yo estaba muy nervioso. Estando allí sentía que las manos me sudaban, el aire me faltaba, las piernas me temblaban, estaba tenso. Quería decirles que me perdonen, me disculpen. Siento una pena y vergüenza por el mal momento que les hice vivir. Yo quería seguir cantando y me puse nervioso", indicó.

Asimismo, Hugo confesó que necesita ayuda profesional, por ello, se está tratando: "Reconozco ahora que necesito ayuda profesional y ahora estoy yendo con uno para que me ayude a superar ese problema que tengo".

"Es un problema de pánico escénico. Es la primera vez que vivo una situación así", manifestó apenado el imitador.

Hugo Apaza también agradeció el apoyo del jurado y sostuvo que le gustaría regresar al concurso de Yo Soy: Grandes Batallas, pero cuando se recupere de su salud.

Maricarmen Marín se despidió del imitador de Ricardo Montaner

Maricarmen Marín sorprendida y triste por lo ocurrido, le envió un mensaje de aliento a Hugo, para recordarle que fue uno de los mejores imitadores que tuvo el programa.

"Yo quiero expresar lo que sucedió ayer con Ricardo Montaner a mí me conmovió, me quedé pensando qué es lo qué pasó. Yo quiero dirigirme a él y decirle que él es un gran talento y siento mucho que la presión haya sido fuerte y haya tenido que retirarse de esa forma", comentó en vivo.