Jesús Carús supera el cáncer de piel en el ojo tras varias cirugías

Jesús Carús, actor conocido por interpretar al hermano de Gabriel Soto en la telenovela Yo no creo en los hombres, superó el cáncer del piel en el ojo. Así lo dio a conocer el propio artista.

Después de numerosas cirugías, Carús contó su experiencia a People en Español.

“Estuve con este problema del ojo sin saber exactamente qué era casi dos años. Fui a cuatro dermatólogos en México y ninguno sabía qué era, algunos decían que podía ser una infección crónica, otros que un orzuelo o perrilla, otros que había que esperar… Llegué a Estados Unidos y fui con dos dermatólogos que me dijeron exactamente lo mismo…”, contó el actor.

“Intuitivamente, dentro de mí sabía que algo estaba mal… De pronto desaparecía, o se me caían las pestañas, después se ponía rojo… Pensé que quizá podría ser algo malo como un cáncer de piel, aunque no quería pensarlo. Pero al fin fui con otro dermatólogo y le pregunté qué posibilidades había de que fuera algo así… Él me dijo que solo un cinco por ciento de posibilidades, que era muy joven y que no creía que fuera eso. Aunque después recapacitó: “como llevas tanto tiempo con esto, si fueras un familiar mío te diría que te hicieras la biopsia”, recordó el artista.

Después de una semana, el doctor le confirmó que sus temores eran ciertos.

"Así que me dijo que había que quitarlo cuánto antes y que no sabía hasta donde hubiera llegado, hasta la mejilla o si había ido para dentro… Tuvieron que quitarme prácticamente todo el párpado de abajo en la primera operación… La segunda cirugía, después de que sanó la primera, fue para la reconstrucción del ojo para que quedara como era antes, pero no quedó bien. Era un caso muy difícil porque en esa área ya no quedaba piel para volverlo a cerrar, así que otra vez tuve que esperar varios meses, para que se secara y volver a intentarlo de nuevo, pero el párpado no se sostenía...”, recordó el joven actor.

“Después de la cuarta operación mi párpado inferior seguía colgando. Mucha gente me decía para animarme, no se te nota tanto, no pasa nada y otros con menos paciencia, acostúmbrate, hay que aceptarlo…”, contó Jesús, quien señaló que no se rindió.

"No es fácil levantarte, verte todos los días al espejo y verte desfigurado, con medio ojo caído”, reveló.

“Yo como actor, para mi trabajo, en la cara, te imaginarás que las teles en los close-up todo se ve perfecto. Ni siquiera soy tan presumido, ni soy de los que les gusta verse perfectos, pero te afecta y lo sientes porque sabes cómo te ves y como te están viendo”, confesó.

Finalmente señaló que está muy agradecido, pues pudo ser peor.

“Grabé un show para Telemundo y gracias a Dios, irónicamente con el ojo así, me dieron el papel, eso me subió el ánimo”, contó entre risas.

Jesús Carús tuvo que someterse a varias cirugías tras ver su rostro desfigurado

El actor cuenta que finalmente encontró a un especialista que pudo ayudarlo. “Cuatro semanas después me veo mejor que desde hace año y medio. Muy agradecido con Dios y la vida que acabó este problema durante el año tan complicado, porque quería encapsular tantos problemas en el año pasado para empezar con nuevos horizontes el 2021”, señaló.

El intérprete de Yo no creo en los hombres señala que ya no ve la vida como antes, pues se siente más fuerte después de todo lo vivido.

"Empiezas a valorar otras cosas que antes no valorabas. Por el contrario, también me ayudó a valorar más mi cuerpo, a entender que es un instrumento muy importante y hay que cuidarlo, es nuestro templo, donde vive nuestra alma. Mientras mejor esté nuestro cuerpo, más fácil es defenderte en el mundo exterior", señaló Jesús Carús, quien señaló que nunca perdió la fe en este duro camino.