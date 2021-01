“Choca” Mandros defiende de ataques a Tefi Valenzuela

“Choca” Mandros no dudó en defender a Stephanie Valenzuela luego que una usuaria la criticara por mostrarse feliz en sus redes sociales.

Como se recuerda, la modelo se mostró bailando al estilo de Shakira en su cuenta de Instagram, y eso no le gustó a una usuaria, quien consideró que no debería mostrarse tan feliz después de haber sido víctima de agresión de parte del actor Eleazar Gómez.

Ante ello, Choca Mandros salió en su defensa. “No entiendo a la gente, la pasó un momento complicado. ¿Por qué criticar a la mujer si ya pasó un momento complicado?”, indicó.

“No entiendo a la gente, ¿Quieren que siga llorando? Obviamente tiene que buscar la justicia respectiva, pero también debe darle la vuelta a la página y continuar su vida y si la mujer quiere entretener a sus seguidores con su challenge, déjenla en paz”, acotó el animador.

Como se recuerda, Stephanie Valenzuela respondió a la usuaria de manera firme, hecho que fue celebrado por su seguidores.

"Tefa has lo que te de la regalada gana, mientras no hagas daño a nadie, has con tus redes lo que te dé la gana, amén”, concluyó el periodista.

Stephanie Valenzuela responde a hater que le reprochó por mostrarse feliz

Stephanie Valenzuela no dudó en responder a hater que le reprochó por mostrarse feliz en un video. Según la usuaria, debería mostrarse acongojada tras ser agredida por novio.

“Como y no estabas acongojada por el novio? A ya entendimos ESTAS EN NUEVA BUSQUEDA... a yaaa… haber otro candidato??? Otra mano?? Jajajajaja”, escribió la usuaria en una publicación de Stephanie Valenzuela.

¿Qué le respondio Stephanie Valenzuela a hater?

De inmediato, la joven le respondió: “@miriamtalaveradel hay que ser estúpida para dejarse morir por un hombre, las mujeres fuertes no necesitan buscar a nadie”.

Estas palabras hicieron eco en sus fans, quienes no dudaron en respaldar a Valenzuela.

Al igual que muchas figuras de la TV, Stephanie Valenzuela se sumó al challenge de Shakira. Aquí la joven mostró sus grandes dotes de bailarina.