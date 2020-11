Susana Baca: "Este Latin Grammy se lo dedico a los jóvenes y trabajadores de Perú"

¡Orgullo peruano! Susana Baca emocionada compartió un emotivo vídeo en su cuenta de Instagram tras ganar el Latin Grammy 2020 a Mejor Álbum Folclórico.

La intérprete conmovió a su público al dedicarle este premio a todos los jóvenes y trabajadores que empujan al país con su esfuerzo a salir adelante pese a cualquier dificultad.

"Me acabo de ganar el Grammy, que lindo verdad", inició la artista nacional emocionada.

"Es mi tercer Grammy y estoy muy feliz por supuesto. Creo que mi trabajo ha sido reconocido una vez más", agregó la cantante.

"Se lo dedico a todos los jóvenes y a toda la clase trabajadora que construye cada día a este hermoso país, llamado Perú. ¡Siempre contigo Perú!

A su vez, Susana aprovechó la ocasión para cantar con su melodiosa voz, una estrofa de 'Contigo Perú'.

Cabe recordar, que la intérprete mostró su apoyo al país en medio del golpe de Estado de Manuel Merino, renunció apenada a la Comisión Consultiva Nacional de Cultura.

La artista competía contra las agrupaciones Gaiteros de Pueblo Santo, Los Gaiteros de San Jacinto, el Quinteto Leopoldo Federico y Tierra Adentro.

"Empecé a abrir mi baúl de canciones. No puede faltar cantar a Vallejo, el poeta García Lorca, me acordé de los poetas populares que hay en el norte del Perú, me acordé de un señor que nos enseñó unas coplas cantadas. Fue así, elegir y claro, por supuesto que tenía que estar ‘Yo vengo frente a mi corazón’, porque todos los días de la pandemia, como un rezo, decía ‘¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón’”, indicó a RPP.