Susy Díaz se declara fan de Star Wars y se viste como la Princesa Leia

Susy Díaz siempre termina sorprendiendo a sus seguidores. Esa vez decidió vestirse de Princesa Leia, personaje de Star Wars. La rubia se confesó fanática del cine clásico, y más aún de la saga de George Lucas.

La figura de televisión contó que Star Wars es una de sus películas favoritas, incluso, contó que el personaje de la Princesa Leia la marcó mucho.



“La Princesa Leia es una mujer fuerte y aguerrida, que luchó por sus ideales y por eso me encantó desde que la vi en el cine. Creo que tengo mucho de ella porque yo también soy así, nunca me dejé vencer a pesar de las dificultades de la vida. Me encantó vestirme de ella, pero tengo muchos personajes del cine que han marcado mi historia de vida”, señaló Susy Díaz, quien se sumó a la apertura del primer Autocimena Temático del Perú: El Túnel.

Cabe indicar que este proyecto de la Productora Zona Uno presentará grandes clásicos del cine y películas taquilleras, además de ciclos retro con esas películas que todos quieren volver a ver.

El Túnel abrirá sus puertas al público este 12 de noviembre en el céntrico Círculo Militar de Jesús María, cumpliendo con los estrictos protocolos de bioseguridad.