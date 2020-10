Cassandra Sánchez a Deyvis Orosco: "Un príncipe azul del siglo XXI"

¡Más enamorada que nunca! La hija de Jessica Newton, Cassandra Sánchez de Lamadrid se siente como en un cuento de hadas, después de la pedida de matrimonio que le hizo el cantante de cumbia Deyvis Orosco.

La empresaria utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un romántico mensaje a su futuro esposo:

“Cuando te conocí me dijiste que me ibas a hacer la mujer más feliz del mundo, porque merecía serlo.

Hoy siento que el corazón me va a estallar de felicidad, nunca pensé que me faltarían las palabras para explicar cómo me siento.”, inició Sanchez.

Pero Cassandra Sánchez de Lamadrid resaltó en su publicación, que siente que tiene un príncipe del siglo XXI junto a ella:

“Definitivamente los cuentos de hadas si existen y tengo la suerte de poder compartir el resto de mi vida con un hombre al que considero un príncipe azul del siglo 21.

Tuviste el tiempo de planear nuestra pedida y tu primer concierto virtual en la misma semana, demostrándome que nosotros siempre iremos primero. Te vi brillar, te vi llorar y le pido a Dios que nos llene de salud para seguir viviendo hasta viejitos todo lo que se viene juntos.

Gracias, por tanto, por todo. Por un futuro en el que construyamos nuestro propio imperio. Te amo @deyvisorosco”, finalizó.

No cabe duda que Deyvis y Cassandra están totalmente enamorados y tendrán una hermosa boda.