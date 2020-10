Richard Cisneros revela que quiere ser candidato a la presidencia 

Richard Cisneros fue invitado especial del programa de El reventonazo de la Chola. Aquí el cantante se gastó bromas con la Chola Chabuca. Sin embargo, también se dio tiempo para hablar de política y de su detención preliminar.

El cantante aseguró haber entrado en 5 ocasiones a Palacio de Gobierno. Además, señaló que salvó al expresidente Pedro Pablo Kuczynski de la vacancia.

También se refirió a su detención y su interés por ser candidato a la presidencia en el 2020. "Voy a ser candidato a la presidencia, me han prometido", recalcó.

"Hablando en serio, aquí estoy si quieren hacer una injusticia. Yo simplemente soy un artista que hago un trabajo para el Perú, porque si ellos quieren meterme preso que se va hacer... Sí quieren probar que soy comprable háganlo, pero con libertad", resaltó.

"Por favor elijan bien y pronto les diré porque yo había decidido ponerle un punto final a la política, pero esto me da más fuerza para sacar el carácter que tengo porque soy un líder", acotó.

¿Qué dijo Richard Cisneros sobre el Ministerio de Cultura?

Richard Cisneros señaló que está orgulloso de haber trabajado en el Ministerio de Cultura, aunque le haya costado su detención.

"Estoy orgulloso del trabajo que hice por el Ministerio de Cultura. A pesar de haber pasado por esta humillación, por este terrible momento de dolor no solo personal sino también de mi familia, que me ama, porque este dolor es tan fuerte, tan irreparable, que el día de mañana […] no voy a poder borrar la imagen de una persona que por trabajar está aquí”, aseguró.