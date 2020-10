BTS: ¿cómo ver su segundo concierto virtual tras suspender su gira?

BTS ofreció este sábado un concierto sin público presencial y fue retransmitido en línea para sus seguidores. Sin embargo, si no pudiste verlo, tienes una segunda oportunidad. La banda de K-pop repetirá el plato este domingo y aquí te damos los detalles.

Cabe indicar que la banda tenía planeado ofrecer estos dos conciertos ante un número reducido de espectadores en Seúl, siendo retransmitido en vivo. Sin embargo, a finales de septiembre, la compañía de los cantantes, Big Hit Entertainment, decidió que este show sea sin espectadores, con el fin de evitar contagios de COVID-19.

La actuación del sábado fue retransmitida este sábado a 19.00 hora local surcoreana (10.00 GMT), mientras que el domingo lo harán a las 16.00 (7.00) del domingo. Esto para quienes hayan pagado una entrada por el concierto Map Of The Soul ON:E.

Se sabe que el repertorio de este domingo será diferente que el del sábado.

Horarios para ver el Map Of The Soul ON:E.

1:00 AM - El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica

2:00 AM - México, Colombia, Panamá, Perú, Ecuador

3:00 AM - Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, Cuba, República Dominicana

4:00 AM - Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay

10:00 AM - España

¿Cómo ver la transmisión del concierto de BTS?

Aún puedes obtener los boletos a través de Weverse, pero en caso no puedas comprarlos, algunos fans de BTS lo transmitirán en vivo. Aquí unos usuarios: @jmrosees, @kookielys y @gabriel65173154.

¿Cuándo fue la última actuación de BTS?

La última actuación en directo y con público presencial de BTS fue la que sirvió como punto final a la gira "Love yourself: Speak yourself" el 29 octubre de 2019 en el estadio olímpico de la capital surcoreana, mientras que el pasado junio la "boy band" ya ofreció el concierto por internet "Bang Bang con The Live".