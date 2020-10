Anahí de Cárdenas: “Hoy puedo decir que soy sobreviviente de cáncer de mama”

¡Una guerrera! Anahí de Cárdenas reveló emocionada que pudo vencer al cáncer de mama luego de un año arduo entre 18 quimioterapias, cirugías y chequeos médicos para enfrentar a la enfermedad.

¿Qué dijo Anahí de Cárdenas en Instagram?

La intérprete por medio de su cuenta de Instagram confesó contenta la buena noticia aunque aún le falta recuperarse de su última cirugía.

“Este pechito, o mejor digo, este pechazo con nuevas boobies! Un capitulo que se cierra y otro se abre. Ya estoy con un poco mas de medio cuerpo afuera del túnel con la luz encima! Solo faltan unos chequeos, recuperarme de la cirugía, que me quiten el port y unas otras cosillas más, pero estoy ya del otro lado!”, inició la actriz.

“Felizota y con ganas de vida! Gracias vida, gracias a todos por estar conmigo en todo este proceso, gracias familia (toda, incluida la política y las amigas) por siempre tener mi espalda! Los quiero! Gracias Dr. Vigil, Dr. Lopez y Dr. Gomez (y allegados) por su dedicación, cuidado y trabajo. Son los mejores doctores del planeta!”, expresó agradecida por el apoyo.

Asu vez, destaco que es importante detectar a tiempo al cáncer: “Este capítulo se cierra y empieza uno nuevo, de recuperación y goce absoluto por estar aquí y ahora. Hoy puedo decir que soy sobreviviente de cáncer de mama en el mes de la prevención de esta misma y todo gracias a un auto checkeo. La vida funciona de maneras misteriosas y nada es coincidencia! Gracias totales!!”.

Anahí se realizó una mastectomía y reconstrucción mamaria

Unos días antes, la artista reveló que se sometió a una mastectomía en su seno izquierdo como prevención para no generar un rebrote tras su lucha completa contra el cáncer de mama.

A su vez, la cirugía se dio para la reconstrucción de sus mamas.

“El 1 de octubre me opero, me voy a hacer mi reconstrucción de mama derecha y me voy a hacer mastectomía de mama izquierda y reconstrucción también, por prevención. Estoy nerviosa, estoy con miedo pero estoy contenta”, manifestó en su red social.