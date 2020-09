Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez emocionan con romántico vídeo

Deyvis Orosco continúa cosechando logros en su carrera artística. Por ello, el cantante decidió incursionar en el mundo del Tik Tok con una romántica grabación junto a su novia Cassandra Sánchez De Lamadrid, con quién se casaría tras especularse con fuerza que se encuentra más feliz que nunca en su vida personal.

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez De Lamadrid en redes enternecen

Aunque el intérprete suele mantener su romance alejado de los medios, en esta ocasión, hizo público su felicidad junto a la hija de Jessica Newton.

La pareja se animó a bailar y lucirse contentos moviéndose al compás de la música, llegando a obtener más de un millón de reproducciones en solo un día.

“Nosotros somos muy felices, siempre he sido un chico que ha mantenido su vida privada al margen, pero creo que se nota mi felicidad. La vida que tenía era diferente, vivía de avión en avión, y ahora tengo la oportunidad de compartir, ver crecer a mi cachorrito ‘Wakatay’, que es todo un influencer", indicó el cantante al diario Trome.

Además, agregó: "Antes todo era trabajo. No pienso sobreexponer mi vida, pero hay que adaptarse. Vengo de una generación donde no existían las redes sociales, voy a seguir manteniendo mi vida en privado, pero no voy a quitarles a mis seguidores que compartan conmigo mi felicidad".

Por su parte el artista manifestó sorprendido el boom de las redes sociales sobre su reciente grabación: "En un día logré casi el millón de reproducciones”.

Jessica Newton comparte orgullosa el logro de Deyvis Orosco

La mamá de Cassandra expuso por medio de su plataforma digital lo orgullosa que se siente por los proyectos de Deyvis Orosco.

