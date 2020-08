BTS conquista en los MTV VMA 2020 con ‘Dynamite’ | VIDEO

El grupo coreano BTS realizó su presentación por primera vez en los MTV Video Music Awards 2020. La banda fue hasta Estados Unidos para poder ofrecer un excelente show a sus fanáticas y fanáticos.

La canción escogida para el show es ‘Dynamite’, tema estrenado el pasado 20 de agosto a través de la plataforma Youtube.

Echa un vistazo a la presentación de BTS:

Además de tener esta extraordinaria presentación, BTS se coronó como ganador en las categorías: “Mejor video Pop” y “Mejor video de un grupo” y “Mejor agrupación Kpop”.

Jimin, Jin, RM, Suga, V, J-Hope y Jungkook también demostraron sus ganas de hacer una colaboración con la cantante estadounidense Lady Gaga en la antesala de los MTV.

Bts es una de las bandas coreanas más populares y conocidas en todo el mundo. Actualmente, los artistas han llegado a lugares del planeta que otros grupos de Corea del Sur no han podido lograr.

Bts también ha tenido presentaciones en premiaciones de carácter internacional, representando al Kpop y logrando así hacerse mucho más conocidos y también el género.

El grupo ha batido muchos récords y no deja de hacer historia en la música Kpop.

💜 @BTS_twt is taking home the Moon Person for Best Pop at this year's #VMAs! ✨ pic.twitter.com/vfNyLM3ikU