Dina Páucar pide garantías para su vida tras recibir amenazas de muerte

La cantante Dina Páucar está pasando uno de sus momentos más complicados, después de recibir varias amenazas de muerte en sus redes sociales.

La artista confirmó que no tiene miedo solo por ella, sino por sus hijos papá y por su esposo. Por esta razón, la cantante pedirá garantías cuando regrese desde Chanchamayo hasta Lima.

¿Quién estaría amenazando a Dina Páucar?

Según mencionó la cantante, la persona que estaría detrás de las amenazas es su exarpista Salvador Dextre.

Con el músico laboró durante más de 7 años, pero él denunció a la empresa Festival Musical S.AC., después de estar en desacuerdo con su liquidación pidiendo S/ 143 mil.

“Desde hace mucho tiempo vengo recibiendo amenazas, yo decía serán las redes sociales. Hay gente que solo busca asustar. No voy a entrar a una cuenta y decirte te voy a matar y hasta revelar el nombre de tus hijos. A raíz de eso voy a pedir garantías para mí y toda mi familia y mis padres. No nos merecemos bajo ningún concepto este mal momento”, expresó

“Yo no podría decir que él es, no podría dar esos detalles. Lo que sí voy hacer es mostrar todas las pruebas a mi abogado y a la policía cuando haga la denuncia. Lo voy a querellar (a su exarpista) por decir semejante disparate contra mi persona a los medios de comunicación. Nunca lo he tratado mal y tampoco lo hemos estafado”, finalizó.