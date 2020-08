Melissa Paredes reveló el regalo que le hizo su pareja por su cumpleaños | VIDEO

La modelo Melissa Paredes compartió con sus fanáticas y fanáticos de Instagram el regalo que le hizo su esposo y padre de su hijo, el futbolista ‘Gato’ Cuba.

El deportista no solo sorprendió a su pareja con una linda reunión por su onomástico, sino también con un regalo que ella siempre pidió.

“No les enseñé nunca el regalo de cumpleaños que me hizo mi esposo. Miren lo que me regaló: Mi cava de vinos, soy tan despistada que ni siquiera les enseñé”, mencionó Melissa, y a la vez mostrando el regalo en el video.

La actriz resaltó que dentro de poco llenará la cava de vinos, pues por ahora solo tiene dos:

“Siempre le he pedido, siempre he querido una cava de vinos y él me lo regaló. Solo tengo dos vinitos, pero prometo llenarlo”, mencionó la artista.

Echa un vistazo al video que Melissa compartió en su cuenta de Instagram:

Cabe mencionar que hace solo algunas semanas, Melissa Paredes detalló que se hizo la prueba molecular del coronavirus para poder reunirse con su familia, pues hace mucho tiempo no veía a sus hermanas ni a su madre.

La modelo dejó en claro que no quería tener una fiesta, sino solo un almuerzo para estar junto a su familia, ya que la pandemia del coronavirus los alejó desde el mes de marzo.