Gino Assereto pide a la prensa no "buscar 5 pies al gato" en relación a Jazmín Pinedo

Gino Assereto reveló estar agotado sobre las cosas que se han dicho sobre una supuesta pelea con Jazmín Pinedo, la mamá de su hija y expareja, durante su presentación en Esto es Guerra.

El popular ‘tiburón’ Assereto contó a las cámaras de América Espectáculos lo que sucedió ese día. “Estaba con toda la adrenalina, con toda la felicidad, me quité la capa iba a saludar a Piero y él me dijo: ‘No te acerques’, me había olvidado. En ningún momento hubo una mala intención”.

Indicó que no hubo un afán de hacerle un desplante ni nada. “(…) Nunca quise generar algo malo. Quise demostrar en el momento lo que sentía y pasó y eso, pero nunca de la mala manera”, manifestó el modelo.

Además, pidió a la prensa no seguir creando suspicacia entorno al vínculo que tiene con Jazmín Pinedo y que no se busque cinco pies al gato porque solo genera incomodidad no solo en él, sino la popular ‘Chinita’.

“La prensa puede decir mil cosas, puede opinar porque está en su derecho de hacerlo, pero es tedioso aclarar todos los días que yo estoy bien y que todo está bien y que no le busquen una quinta pata al gato. Es incomodo no solo para mí sino también para la ‘China’. No hay nada malo, ni nada que aclarar. Solo fue el momento”, expresó Assereto.

No obstante, el modelo también entiende que estará en el ojo público y que sabe sobrellevar la situación.