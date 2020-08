¿Qué pasó con Daniela, la hermana gemela de Gabriela Spanic? | VIDEO

La actriz de nacionalidad venezolana Gabriela Spanic fue, sin duda, una de las actrices más talentosas y bellas de los años 90.

En 1998, la artista cautivó a México y a todo el mundo con su papel de Paulina y Paola en la producción de Televisa ‘La Usurpadora’.

A pesar que Gabriela en la ficción tenía una hermana gemela, ¿sabías que en la vida real también la tiene?

Gabriel y Daniela tuvieron una linda relación en su niñez y en su adolescencia, pero mientras iban creciendo, ya se hacían un camino en las telenovelas. Sin embargo, Daniela se alejó de las cámaras para ser modelo a tiempo completo.

Ya en el 2013, apareció otra vez en la televisión en el programa de espectáculos ‘Desde adentro con Dani’, pero no duró mucho y se alejó nuevamente de la televisión.

En el 2017 regresó a la TV y tuvo un hermoso reencuentro con su hermana Gabriela Spanic.

“Nuestro abrazo duró como, no sé cuántos minutos, pero no nos salían las palabras, eran lágrimas, cuando abrazas no hacen falta las palabras, con la emoción, el sentimiento y el apretón dices: al fin, aleluya, gracias señor”, mencionó Gaby aquella vez.

Después de este lindo reencuentro, Daniela se alejó otra vez de la televisión para confirmar que las telenovelas y las cámaras no son lo suyo, pero suele compartir fotos en sus redes sociales.