Vocalista de Café Tacvba se suma a llamado para proteger la Reserva Nacional de Paracas

Conocido activista de causas medioambientales, el cantante mexicano Rubén Albarrán, vocalista de la banda de rock alternativo Café Tacvba no dudó en alzar su voz de protesta ante la inminente construcción de un depósito de minerales en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Paracas.

“Amigos, Rubén Albarrán desde México, enviando saludos solidarios al Perú y a los ciudadanos conscientes que estamos defendiendo la vida, defendiendo el territorio. La Reserva Natural de Paracas… está en peligro”, advierte Albarrán en un video difundido en sus redes sociales.

“Todo el tiempo estamos recibiendo los embates del capitalismo depredador en sus diferentes formas, como es la minería, los megaproyectos carreteros, turísticos…, la bio-mercantilización etc. Ahora, es el momento.

Acá abajo van a encontrar una liga (un link) para una firma... Tenemos que defender a la Reserva de Paracas y al Planeta porque somos parte de este, no nos pertenece y si el Planeta no está en salud, corremos peligro de desaparecer”, refiere el productor musical, invitando a los ciudadanos del mundo al firmar la petición de la plataforma Change.org, que busca visibilizar el problema, recolectando 70 mil firmas para hacérselas llegar al presidente Martín Vizcarra.

“Desgraciadamente, la clase política, la clase empresarial, por supuesto, no toda, ha perdido la cabeza, no tienen escrúpulos y no les importa destruir lo que esté a su paso con tal de tener más ganancias y más poder.

Ya sabemos el cuento, amigos. Así que, vengan, vamos todos juntos a proteger la Reserva Nacional de Paracas y al Planeta entero ¡Qué viva la vida! ¡Defendemos al territorio!”, reitera Albarrán.

En el 2012, junto a otros artistas, el músico integró el colectivo Aho, en defensa del territorio sagrado de los indígenas wixaricas; y, en el 2015, se unió a Manu Chao y Roco Pachukote para manifestarse a favor de la preservación de la Amazonia.

Actualmente, entre otras campañas medioambientales, impulsa el pedido de la promulgación de una iniciativa de ley para sacar definitivamente a la minería de las aéreas protegidas de México y se opone al El tren Maya, cuya construcción, afirma, afectaría a diversas reservas estatales, áreas de protección, reservas de biosfera y parques nacionales de su país.

Viejos amigos de Paracas

Durante su visita al Perú, en el 2012, Café Tacvba grabó el videoclip de su single “Olita del altamar” en Paracas.

En aquella oportunidad, a solicitud del SERNANP (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado), organismo del Ministerio del Ambiente, la banda grabò un spot en el que invitan a visitar la Reserva Nacional de Paracas, a la que la describen como “un lugar de mucha vida y llena de misterio y mucha belleza”, audiovisual por el que recibieron el agradecimiento del Estado peruano.

Link de petición de Change.org

http://chng.it/Jyfd5ZL4RN