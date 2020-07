“No obligues a nadie a dedicarnos su tiempo”: ¿para quién es esta indirecta de Melissa Klug?

Melissa Klug usó sus redes sociales para lanzar una contundente frase, la cual no tardó en ser catalogada como una indirecta para Ítalo Valcárcel. Como se recuerda, existían rumores de una posible reconciliación entre la pareja.

Tras lanzar su publicación, de inmediato los fans de Melissa Klug vieron por los suelos la supuesta reconciliación.

"No obligues a nadie a dedicarnos su tiempo, no obligues a nadie a respondernos rápido, no los obligues a cambiar lo que no quieren cambiar. Las acciones tienen más valor cuando las hacen por iniciativa propia, no porque tú lo tienes que pedir", escribió la empresaria en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, otros indicaron que este comentario también podría ser para su hija Samahara Lobatón, con quien no tendría una buena relación,

Sea para Italo o para su hija, el caso es que esta publicación causó revuelo en las redes sociales. ¡Mira aquí la publicación!