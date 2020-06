Maialen Farfán, hija de Jeffersón Farfán le dedicó emotivas palabras por el Día del Padre | FOTO

Por el Día del Padre, la hija mayor de Jefferson Farfán, Maialen Farfán decidió escribirle un breve, pero conmovedor mensaje a su papá a través de las redes sociales.

La joven usó su cuenta de Instagram para decirle que es “el mejor papá” que la vida le pudo dar.

“Feliz día del padre a todos los papás que darían lo que fuese por sus hijos, y en especial al mejor papá que me pudo haber tocado a mí. Ahora he aprendido a valorar cada minuto juntos, gracias por todo lo que haces por los tres te amo para siempre pa”, se puede leer en el mensaje que además hace referencia a sus dos hermanos menores.

Como se recuerda, Maialen es producto de la relación entre Jefferson Farfán y Mercedes Carrasco. El romance entre los jóvenes que tenía la bendición de ambas familias acabó cuando el jugador se vinculó con Melissa Klug, con los que tiene dos hijos.

El orgulloso padre no perdió la oportunidad de responder las palabras de cariño de su hija:

“Gracias por esas lindas palabras mi Reina. Daría mi vida por los 3 Los amo con todas mis fuerzas. Prontito estaremos juntitos”, escribió el deportista nacional.

Jefferson Farfán no quiso reconocer a Maialen Farfán

No todo fue color de rosa entre padre e hija, ya que como se conoce por un informe de Magaly Medina, el futbolista en su momento no quiso reconocer a su hija. Todo empezó por una entrevista que le hicieron a Doña Charo en el dominical ‘Día D’, donde contó que Melissa Klug se había metido en la relación que tenía su hijo con Mercedes Carrasco.

Pero fue la periodista quien le hizo recordar que fue la misma Mercedes Carrasco quien le puso una denuncia para que reconozca a su hija recién nacida. Y que el seleccionado peruano se negó hacerlo y hasta acusó a su ex pareja de haber planeado el embarazo.

La conductora de ‘Magaly TV: La Firme’ leyó el documento, donde se indicaba lo siguiente: “Solo me queda pensar que esta es una sucia maniobra para obtener una beneficio económico que le asegura a ella un estándar de vida que de otra manera no lo hubiera conseguido. Actualmente, existen diversas formas de control de la natalidad, lo que no me exonera de mi responsabilidad por no tomar las precauciones del caso por medio de un preservativo, pero también es cierto que una mujer sale embarazada cuando quiere”.