Peluchín expone a Cathy Sáenz por recibir delivery durante toque de queda | VIDEO

¿No respeta las reglas? Así como muchas personas en el mundo, Cathy Sáenz está acatando la cuarentena debido a la crisis sanitaria por el coronavirus. No obstante, ella no estaría respetando las reglas del toque de queda y así quedó demostrado en una historia de Instagram.

La ex conductora de TV grabó una historia donde aseguró muy feliz que recibió un producto a través de un delivery, el último domingo, día en el que la movilización está prohibida.

En el clip se le escucha a Cathy Sáenz agradecer el envió de su amiga Mary. “Si vives por Barranco, Chorrillos, Miraflores, mira lo que tiene para ti mi amiga Mary que ha enviado Tacacho con cecina y chaufa. Buenazo, miren esta hermosura”, indicó.

A Rodrigo González no se le escapa nada y al conocer de esta grabación no dudó en compartirlo en una de sus historias, como ya es costumbre en él. Al igual que los seguidores de la recordada ‘Mamacha’, se mostró sorprendido. Resultado de esto, muchos a través de sus redes sociales empezaron a cuestionarla.

Cathy Sáenz no se quedó callada

Luego de recibir distintos comentarios, Cathy Sáenz no demoró en en excusarse al decir que ese pedido le llegó el sábado y no el domingo como un inició comentó en el video. No obstante, Peluchín la expuso y mostró que fue ella misma quien escribió que recibió las comidas el mismo domingo.

“Tiene mejores contactos que Richard Swing. Su amiga le regala comida de canje y se la entregan a domicilio en pleno toque de queda nacional (…) Ahora es recalentado dice, para mentir y comer de regalado de los rodriguistas debes de tener cuidado”, escribió Rodrigo González al referirse al tema.