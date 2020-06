¿Yahaira cantaría con Daniela?: "Me gustaría un hit con Natti Natasha, más mi estilo”

Yahaira Plasencia volvió a generar controversia por su última declaración respecto a su carrera profesional, pues, le preguntaron si le gustaría realizar un hit con Daniela Darcourt.

Ante ello, la salsera que se encuentra en Rusia, le confesó a Sheyla Rojas que ahora tenía otra prioridad y sería grabar con un artista internacional.

¿Qué dijo Yahaira Plasencia sobre Daniela Darcourt?

La joven durante una entrevista con el programa "Estás en todas", sorprendió a los televidentes con su respuesta tras haber sido consultada si haría una canción junto a una de las principales exponentes femeninas de salsa en el país, Daniela.

Entre risas la salsera, comentó que en realidad era con la que mayor la enfrentan. Sin embargo, la decisión estaría en su manager Sergio George, quien la orientaría con quién cantar.

“Si Sergio (George) me dice, sería bueno grabar con ella, yo no tengo ningún problema a con nadie. Ahorita, no te miento, mi prioridad, me gustaría grabar con alguien internacional”, sostuvo la pareja de Jefferson Farfán.

A su vez, la intérprete emocionada, continuó manifestando algunos nombres de los cuáles sí le gustaría trabajar algún día, como: Marc Anthony, Natti Natasha o la brasilera Anitta.

“Me gustaría mucho con Mark, pero esto sería ufff, es un sueño, vale la pena soñar. De mujeres me gustaría hacer un feat con Natti Natasha, Anita, más mi estilo”, agregó.

Yahaira Plasencia en Instagram sorprendió al publicar foto donde tildaron a Daniela de 'oportunista'

La joven en medio de la polémica por dedicarle un fuerte mensaje a Magaly y querer demandarla, utilizó una historia de sus seguidores donde arremetían contra la conductora y nombraban también a Darcourt, asombrando por respaldar lo expuesto en la publicación.

Los seguidores de la salsera lograron capturar el momento donde el club de fans de Yahaira, tildaban de oportunista a Daniela, quien ahora se encuentra trabajando una canción con Tito Nieves, compuesta por Sergio George.

"La tia Mascaly usa vídeo antiguo para intentar destruir a Yahaira y hacerla ver como si le importara la vida de la oportunista de Daniela", expresaba el mensaje de su público.

Sin embargo, esa historia ya no existe en la red social de la salsera tras haberlo eliminado unos minutos después, pero fue registrado por cibernautas que demostraron que apoyó el calificativo escrito por la página "espectáculos.Perú" en Instagram.

Yahaira Plasencia le envió carta notarial a Magaly Medina

Plasencia no aguantó los comentarios burlones que Magaly Medina dijo en su contra y le envió una carta notarial."Está sensible y dice que hemos dañado su honor”, dijo la conductora de ‘Magaly TV: la firme’.

Según mencionó Magaly Medina, la “amiga” de Jefferson Farfán afirma que la conductora de espectáculos habría dado a entender que está mejor de salud porque realizó una entrevista con Sergio George.

Pero la salsera señaló que ese vídeo habría sido grabado días antes de que su salud se complicara.

Cabe recordar que, la presentadora dijo que “Yahaira se ha puesto mosca, se levantó de la cama (...) se enteró que Sergio George habla con Daniela Darcourt, que Amy ya grabó la canción bajo la producción de Sergio George y para qué, qué enfermedad, qué sopita, qué riñones, qué medicamentos. Al toque hizo un vivo con Sergio George desde Nueva York y ella desde Moscú. La desubicación (…) Ya se dio cuenta que mientras ella estaba viviendo su romance en Moscú con la Foca (Jefferson) Farfán, Sergio George no está perdiendo el tiempo”.