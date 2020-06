Lea Michele pierde importante contrato tras ser acusada de racista y ella se defiende

Tras ser acusada por su excompañera de reparto Samantha Ware de racista y agresión, empresa decidió cortar relaciones con la actriz Lea Michele. "HelloFresh no tolera el racismo ni discriminaciones de ningún tipo", se puede leer en el comunicado.

Cabe indicar que la joven tenía una contrato con la multinacional HelloFresh, sin embargo, a través de un comunicado la empresa informó que ya no contará con la actriz.

"HelloFresh no tolera el racismo ni discriminaciones de ningún tipo. Estamos descorazonados y decepcionados tras saber las últimas acusaciones contra Lea Michele. Nos tomamos esto muy en serio y por eso hemos decidido cesar nuestra colaboración con Lea Michele, con efectos inmediatos", comunicó a través de Twitter.

Como se recuerda, no es la primera vez de Lea Michele es criticada por sus compañeros de actuación. Las disputas en las grabaciones con ella no eran un secreto.

La respuesta de Lea Michele tras ser acusada de racista

"Una de las lecciones más importantes de las últimas semanas es que debemos dedicar tiempo a escuchar y aprender de las perspectivas de otras personas y las injusticias que padecen. Cuando tuiteé el otro día, quería mostrar mi apoyo a nuestros compañeros y vecinos y comunidades de color durante este momento tan difícil, pero las respuestas que recibí me hicieron replantearme mi propio comportamiento hacia algunos compañeros de reparto y cómo me percibían", escribió en su red social.

"Confieso que no recuerdo haber hecho esos comentarios específicos y que nunca he juzgado a otros por su color de piel. Pero ese no es el punto principal. Lo que importa es que he actuado de forma que ha hecho daño a otras personas. Ya fuera por mi posición privilegiada o perspectiva lo que me hiciese ser percibida como insensible o inapropiada, o simplemente por mi inmadurez, pido perdón por mi comportamiento y por cualquier dolor que haya podido causar. Podemos crecer y cambiar, y yo he utilizado estos últimos meses para reflejarme en mis propias limitaciones", acotó.

"Dentro de unos meses seré madre y sé que necesitaré mejorar mucho y hacerme responsable de mis acciones para poder convertirme en una madre modelo para mis hijos. Para eso tengo que aprender de mis errores y lecciones, para que puedan aprender de mí. He escuchado las críticas y he aprendido. Estoy muy arrepentida. Seré mejor persona después de esta experiencia", dijo.

Samantha Ware acusó a Lea Michele de racista

La actriz Lea Michele, conocida por su participación en "Glee", fue acusada a través de Twitter de hace la vida imposible a Samantha Ware. Las actrices compartieron escenas en la serie de televisión.

Luego que Michele escribiera un tuit relacionado con la muerte del afroamericano George Floyd, la actriz Samantha Ware respondió esta publicación haciéndole recordar cuánto la maltrato por ser de raza negra.

"George Floyd no se merecía esto. Esto no es un incidente aislado y debe terminar", escribió Lea Michele este fin de semana.

Ante ello, Samantha le respondió: "¿Te acuerdas cuando convertiste mi primer papel en televisión en un verdadero infierno? Porque yo no lo olvidaré. Creo que dijiste a todos que, si pudieras, te cagarías en mi peluca (afro), entre otras microagresiones traumáticas que me hicieron dudar si quería una carrera en Hollywood".

Esta reacción recibió el respaldo de muchos actores de la serie.

Samantha Ware dio vida a Jane Hayward en el 2015, durante la sexta temporada de la serie. Después de esta producción siguió su carrera en conocidas producciones como "What/If", "Chicago Med" o "God Friended Me".