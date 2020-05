¡Nació el bebé de Sherlyn! ¡Bienvenido, pequeño André!

¡Nació el bebé de Sherlyn! La propia actriz se encargó de difundirlo en sus redes sociales, el pequeño André nació este sábado 30 de mayo. Con gra emoción, la mexicana publicó un video en su cuenta de Instagram, donde agradecía a sus fans por apoyarla siempre.

Cabe señalar que desde que Sherlyn anunció su embarazo, ha tenido como confidentes a sus fieles seguidores. Es por ello que tan pronto nació, la guapa actriz no dudó en publicar la noticia en su cuenta de Instagram.

"Ya nació André, mis amores para ustedes con todo mi amor. A nombre de @andrenuestrobebe y mil gracias!!! Ya está aquí mi hijo", escribió Sherlyn.

La actriz publicó un video, el cual hizo un día anterior a su parto. Aquí agradeció a sus seguidores por tanto cariño, además, anunció que su hijo nacía al día siguiente. Esta publicación fue acompañada con un "Ya nació André". Cómo es lógico, la guapa mexicana debe encontrarse en recuperación, sin embargo, se dio el tiempo de colgar el video y el mensaje.

"No hay fecha que no se cumpla, y yo creo que en una tres o cuatro semanas a más tardar tendré a mi príncipe aquí en los brazos, no lo puedo creer se me pasó rapidísimo”, indicó hace un mes.

Por su parte, su manager aclaró que tanto “mamá e hijo están en perfecto estado”.

Hace un tiempo también la mamá primeriza contó la decisión que había tomado sobre el nombre de su bebé. Además, le dedicó unas emotivas palabras.

“ANDRÉ. Su nombre es André. El hombre que vino a cambiarlo todo y volvió mi mundo un lugar de arcoíris, atardeceres de colores, lluvia de luz y brillo, te amo amado hijo, Dios sabe en cuántos lugares le hable de ti de rodillas, hoy mi amado André falta muy poco para verte, mi cielo”, indicó.