Anna Carina revela su estado de salud tras contagiarse de Coronavirus [FOTO]

La cantante peruana Anna Carina Copello está luchando contra el coronavirus desde su hogar, siguiendo al pie de la letra la cuarentena establecida por el presidente de la República Martín Vizcarra.

Tras la revelación de su contagio, la artista informó en Instagram y sus demás redes sociales cómo ha ido evolucionando su salud.

Al empezar su mensaje, Copello agradeció a sus seguidores por la preocupación.

“Gracias por todo el apoyo que he recibido en estos días y por estar pendientes de mí. Como me dijo un amigo: “El cariño sube las defensas.” Todo está evolucionando súper bien y cada día me siento mejor. ¡Regresaré con más fuerza que nunca!”, mencionó Anna Carina en Instagram.

¡Mucha fuerza guerrera!

¿Cuál fue la publicación que escribió Anna Carina en Instagram al revelar que se había contagiado de Coronavirus (Covid-19)?

“Tengo COVID-19 y la verdad es que me cuesta creerlo. A pesar de haber tenido todas las precauciones del caso, de no haber salido de mi casa por más de 60 días, de haber desinfectado bolsas y todo lo que llegaba de afuera usando mascarillas, al parecer no fue suficiente. Les cuento todo esto para que sean conscientes de lo serio y contagioso que puede ser este virus. Quítense de la mente el ‘no me va a pasar a mí’, porque verdaderamente pasa.”, mencionó en ese entonces Anna Carina Copello en ese entonces.