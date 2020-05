George Forsyth preocupado ante el COVID-19: “Tal vez soy asintomático" | VIDEO

George Forsyth alarmó sobre su salud durante una entrevista, al confesar que estaba preocupado ante la posibilidad de estar contagiado de coronavirus.

El alcalde de La Victoria, aprovechó las cámaras para exigir pruebas rápidas en los lugares infecciosos donde él había recorrido llevando ayuda.

¿George Forsyth tiene coronavirus?

Por medio de una transmisión en vivo con el noticiero de 90 Matinal, el burgomaestre habló sobre el miedo de estar infectado del COVID-19.

“Nosotros estamos muy expuestos porque ni siquiera tenemos pruebas. Yo ni siquiera sé si estoy contagiado porque yo mismo voy a hacer la entrega de canastas", expresó.

George Forsyth reveló la situación "crítica" que vive La Victoria ante la pandemia

El exportero confesó que su distrito se encuentra económicamente afectada y a pesar de lo ocurrido se esfuerzan: “está en quiebra y hacen milagros con el poco personal que tienen”.

“Hemos dejado ir a personal muy valioso porque no tenemos como pagarles. Ni siquiera hemos tenido pruebas para nosotros. Es el distrito con mayor contagios, donde entregamos canastas puerta por puerta”, señaló.

A su vez, el alcalde manifestó en América Noticias, que era la primera vez que se realizaba una prueba rápida en su comuna.

“Somos el distrito más contaminado, pero hasta ahora no se ha hecho una sola prueba a nuestro personal. Esta es la primera vez que están en el distrito. ¿Cuál es la preocupación? yo mismo con mi personal entregamos canastas casa por casa. Aún no me he hecho la prueba, la posibilidad de que sea asintomático o que haya superado el virus está”, enfatizó.

¿Qué mercados están infectados por el coronavirus?

El ministro de Defensa, Walter Martos, informó que los mercados son los lugares con más aglomeración y expuestos a viralizarse el COVID-19, luego de supervisar el centro de abastos Conzac, en Los Olivos.

Cabe recordar que los mercados Ciudad de Dios (San Juan de Miraflores) y Condevilla (Comas), se reportaron contagios que superaron el 50% en los comerciantes.

“Cada vez más, los mercados son puntos de infección. En el primer mercado (Caquetá), el 20% de comerciantes dio positivo; (después) en Surquillo, el 50% y, ahora, con los nuevos mercados es mayor (el número de contagios)”, indicó Martos.