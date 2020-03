George Forsyth sobre capitán separado: "El Perú no saldrá adelante si no se respeta a la autoridad"

George Forsyth, alcalde de La Victoria, no dudó en salir al frente y opinar sobre la situación del capitán del ejército, quien fue retirado luego que lo grabaran agrediendo a un joven que no acató el toque de queda en la ciudad de Piura.

Frente a esto, diversos usuarios en redes sociales muestran el apoyo rotundo al militar, expresan que si el presidente Martín Vizcarra dispuso el decreto de Estado de Emergencia, el sujeto merece el castigo que las Fuerzas Armadas crean es conveniente.

Tras varias opiniones, la autoridad edil se pronunció en medio del debate que ha dividido al país, ya que existen otro grupo que asegura que el capitán hizo abuso de autoridad frente al joven que se burló de la norma.

“Repongan a capitán del Ejército”, es el titular de su publicación que fue compartida en su red social y que ha recibido más de 14 mil reacciones de sus seguidores.

"Seguimos llorando por Ronald y hoy dan de baja a un hermano. Sé que como oficial de reserva me voy a ganar problemas en mi institución, pero voy a decir lo que otros no pueden. Hoy tenemos que darle de baja a un hermano por la opinión publica, pero ayer que mataron a uno de los nuestros tenemos que agachar la cabeza. El Perú no va a salir adelante a no ser que se respete a la autoridad! @policiaperu @ejercitoperu tienen mi apoyo total! El Perú nos necesita aunque no seamos retribuidos”, sentenció el alcalde de La Victoria.

“Atropellan y matan a un militar y no pasa nada, un militar da 4 cachetadas y lo destituyen”, también se puede ver en la publicación del exfutbolista.

