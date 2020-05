Flavia Laos sobre sus escenas de besos: "Patricio no las ve conmigo"

Flavias Laos confesó que Patricio Parodi no ve con ella la telenovela "Te volveré a encontrar", y muchos menos sus escenas de besos. La actriz contó qué haría si el chico reality también protagonizara escena de besos.

“Sinceramente, ‘Pato’ no se sienta conmigo a ver la novela. No me lo ha dicho, pero creo que no le encanta ver ese tipo de escena”, señaló en el programa En boca de todos.

La pregunta surgió luego que Paolo Guerrero señalara que no estaría con su pareja Alondra García Miró si ella protagonizara escena de besos.

Ante ello, los conductores le preguntaron a Flavias Laos cómo reaccionaría si Patricio Parodi hiciera este tipo de grabaciones.

“No sé si lo miraría, pero si lo hace normal. No sé si lo miraría porque de repente podría ser incómodo”, dijo.

Por su parte, Maju Mantilla también contó que su esposo no ve la telenovela. Como se recuerda, la animadora protagoniza candentes escenas en "Te volveré a encontrar".