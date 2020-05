Maltratos y fraudes que sufrieron por sus padres estrellas de Hollywood

La vida de las exitosas celebridades de Hollywood no siempre ha sido de color de rosa, muchas tuvieron que enfrentarse a traiciones, maltratos o fraudes por parte de su familia, llevándolos a tomar una drástica decisión.

Angelina Jolie, Jennifer Aniston, entre otras artistas aguantaron que se hiciera público sus problemas y tristeza por la situación que lidiaron de jóvenes, llegando a perdonar mientras otros continúan con la herida abierta.

Jennifer Aniston: Maltrato de su madre y la ausencia de su padre

Una de las figuras más queridas y exitosa es Jennifer Aniston, sin embargo, no fue fácil curarse ante la indiferencia que sintió por su madre en su infancia y la separación de sus padres.

“Era una mujer muy crítica conmigo. Ella había sido modelo de joven, era fantástica y deslumbrante ... no tengo esa luz que ella buscaba en mí”, indicó en una entrevista Aniston.

La situación solo fue empeorando al paso del tiempo, al grado de que dejaron de hablarse durante nueve años y Aniston ni siquiera la invitó a su boda con Justin Theroux. Antes de fallecer Nancy, logró reconciliarse con ella.

La protagonista de Friends tampoco mantuvo una buena relación con su padre a quien señaló que la abandonó de pequeña. Pese a ello, ante la pandemía del coronavirus la actriz volvió a comunicarse con él.

"Jennifer no le habló durante años, pero desde la crisis del coronavirus, ella ha estado hablando por teléfono casi todos los días y no sólo breves conversaciones. Es como si se hubiera dado cuenta de que la vida es muy corta y quiere que su relación con John sea lo mejor posible y él está encantado de que se hayan reconciliado", comentó una fuente cercana de la intérprete a un medio británico.

Rihanna: El fraude de su padre

La cantante que nació en Barbados, enfrentó a su papá junto a su socio, Moses Perkins, quienes utilizaron su nombre para ganar dinero, creando en 2017 Fenty Entertainment, una compañía de producción y talento, el mismo año en que Rihanna debutó con su línea de cosméticos Fenty.

La estrella aunque reconoció en 2012: "Él me enseñó todo", después de unos años tomó acciones legales contra su progenitor, pues Ronald no sólo usó el nombre de Fenty en la compañía de entretenimiento, trató de registrarlo para una línea de hoteles y para negociar conciertos no autorizados por la artista.

A pesar de lo ocurrido, la joven dejó los problemas del pasado y le envió un respirador artificial a su papá quien tiene coronavirus.

Angelina Jolie: La ausencia de su padre

La intérprete de Hollywood y su hermano, James Haven, nunca olvidaron el abandono de Jon Voight, su padre quien se fue tras separarse de su mamá.

En 2001, Angelina fue más radical con su relación hacia Jon, luego que él difundió un comunicado para defenderse y hablar de la salud emocional de la activista tras su separación con Billy Bob Thornton.

Luego de diez años, la estrella y su padre volvieron a unirse apareciendo en un evento público. El actor acudió al estreno de First They Killed My Father, película dirigida por Angelina Jolie.

Pero, el acercamiento entre ambos ocurrió antes, cuando Brad Pitt le insistió a su entonces pareja sanar sus diferencias y reconciliarse con su padre. Al final, Jon Voight conoció a sus seis nietos.

Madonna: Fraude y mala relación con sus hermanos

La mala relación que originó un mala relación entre Madonna y sus hermanos, se dio tras la muerte de su madre.

“La Reina del Pop” fue definida como “horrible y mala” por parte de su hermano Anthony Ciccone, quien vivió como indigente durante años.

Pero no fue el único familiar con quien tuvo problemas. Su hermano Christopher fue su bailarín y ayudante de camerino durante una de sus giras. El joven lanzó un libro sobre la intérprete, contando que se sentía manipulado por hacerle trabajar gratis, sintiéndose como su "sirviente".

Ante ello, la cantante lo acusó de haberle robado dinero, "de estafarla tras veinte años de ser la única persona que no lo había hecho", pues, trabajó con ella durante años. Al final la artista pudo dejar a un lado las diferencias y reconciliarse con Christopher, narrando en 2012 la relación que mantienen.