Hijo de Shakira conquista las redes con un poema escrito para Gerard Piqué

Shakira está muy orgullosa de sus hijos, Milan y Sasha, por eso comparte con sus seguidores de Instagram cada una de sus hazañas.

Hace unos días, la cantante colombiana publicó en Instagram una foto de ella sonriendo y en la descripción señaló que su hijo menor Sasha fue el encargado de tomarlo.

Pero al parecer el menor de los Piqué es el único talentoso, pues su hermano Milan también tiene sangre artística y así lo demostró el futbolista del Barcelona.

Hijo de Shakira conquista Instagram con un poema escrito para Gerard Piqué

A través de su Instagram, Gerard Piqué ha querido presumir de un poema que le ha dedicado su hijo Milan.

Durante los días de cuarentena, la pareja de Shakira saca el máximo provecho de esta situación y comparte lo más que puede con sus hijos.

Por ello, muy orgulloso de ellos, el futbolista español compartió en su Instagram el poema que Milan le escribió en inglés.

"Poema de Milan, estoy tan orgulloso de él", fue la descripción que acompañó la foto del manuscrito.

En el poema que escribió el hijo mayor de Shakira describe que su papá juega con él a todos los deportes, le hace muy feliz, nunca le pone triste y es su mejor amigo.

"Amo a mi adorable papá porque siempre me hace estar alegre. Es el mejor amigo que he tenido y nunca me hace sentir triste", este es el poema traducido al español.

No hay dudas que este poema emocionó mucho a Gerard Piqué y por eso no dudó en hacerlo público.

Pero el poema no es el único talento de Milan, ya que en otras oportunidades ha demostrado que en sus venas corre el amor por el baile, como a su mamá Shakira.