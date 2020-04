La Chilindrina pide no abandonar a las mascotas en esta pandemia del coronavirus

María Antonieta de las Nievas famosa por su personaje de 'La Chilindrina', comentó la difícil etapa que están viviendo muchos animales domésticos tras el abandono de sus dueños.

Pues, algunas personas temen ser contagiadas de COVID-19 por sus mascotas. Ante ello, la actriz del 'Chavo del 8' envió un conmovedor mensaje a sus fanáticos para seguir cuidándolos y no creer en informaciones falsas.

La mexicana recomendó no guiarnos de las noticias no verídicas que circulan en las redes sociales, donde manifiestan a los animales como portadores del virus.

A raíz de esa mentira, solo han ocasionado poner en peligro a un compañero fiel, pues, el índice de abandono de animales ha ido en aumento, según Infobae.

La Chilindrina en Instagram envió un emotivo mensaje para cuidar a nuestras mascotas

La actriz comprometida con la problemática, publicó un tierno vídeo expresando unas emotivas palabras a sus cientos de usuarios en Instagram para generar conciencia y no dejar a las mascotas a su suerte.

“Quiero decirles que con esto del coronavirus a mucha gente le ha dado por abandonar a sus mascotas, a sus animalitos, no lo hagan, ellos no te pegan el coronavirus, a ellos no les puede dar".

"Y ya que no puedes abrazar o besar a tus amigos, a tu papá y a tu mamá, miren cómo si puedes (abrazar) a los perritos, a los gatitos, a todos los animalitos. Por favor, son parte de nuestra familia y también son hijos de Dios, ¡no los abandones!", expresó la artista acompañada de sus perritos.

No olvidemos seguir protegiendo a nuestra mascota, amarlo y cuidarlo en medio de la contingencia sanitaria.