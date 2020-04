Tom Hanks reaparece tras superar el COVID-19: "Nadie quiere estar demasiado tiempo conmigo”

Tom Hanks reapareció desde su casa en un episodio del programa de humor ‘Saturday Night Live’ tras recuperarse del coronavirus. El actor y su esposa Rita Wilson dieron positivo al COVID-19 hace un mes.

“Soy yo, vuestro viejo amigo. No os asustéis, esta cabeza rapada era para una película. Ahora ya me está creciendo el pelo muy despacio”, indicó el actor en referencia a un proyecto sobre Elvis Presley que estaba empezando a hacer en Australia.

“Es genial estar aquí, aunque es muy raro estar aquí”, acotó Hanks desde la cocina de su casa, vestido con traje oscuro y corbata marrón y con el pelo cortado al cero.

“Presentar Saturday Night Live (SNL) desde casa. Son tiempos raros para intentarlo, para ser gracioso, pero intentar ser gracioso en SNL ya son palabras mayores. Así que pensamos, ¡qué leches! ¡Vamos a intentarlo!”, señaló el actor.

“¿Pero por qué yo como presentador?”, preguntó el actor. “Bueno, para empezar porque he sido el canario en la mina en esto del coronavirus y, desde que me diagnosticaron, he sido más que nunca como el papá de América, porque nadie quiere estar demasiado tiempo conmigo y hago sentir incómoda a la gente”, indicó en son de broma.

El actor contó lo que tuvo que pasar tras ser diagnosticado con COVID-19. Además, pidió mayor conciencia sobre esta situación.

“La gente de Australia es fantástica, del todo, pero usan grados Celsius en vez de Fahrenheit cuando te toman la temperatura. Así que vienen y te dicen ‘Tienes 36’, y a mí me parecía horrible, pero resulta que 36 está bien y 38 está mal. Y es así básicamente como Hollywood trata a sus actrices”, dijo Tom, quien fue contagiado al igual que su esposa Rita Wilson, ambos de 64 años.

“Estamos instalados, cómodos, como todos tendríamos que estarlo. De hecho, este traje es lo primero que llevo más allá de un chándal desde el 11 de marzo. Mi mujer me ha tenido que ayudar a ponérmelo”, contó.

"Manténganse a salvo. Estamos en esto mientras dure, y lo superaremos juntos. Vamos a agradecer a nuestros trabajadores del hospital, al personal de emergencia, a los empleados del supermercado, a la gente que entrega nuestra comida, a la gente que hace la comida para llevar. A los hombres y mujeres que mantienen este país en marcha en un momento en que los necesitamos más que nunca. Vamos a cuidarlos, y vamos a cuidarnos los unos a los otros”, remarcó.