Magaly Medina lanza dura crítica a Maricarmen Marín tras asumir la conducción de 'Mujeres al mando'

Luego que Maricarmen Marín asumiera la conducción de Mujeres al mando, Magaly Medina tuvo duros comentarios hacia ella, criticando su labor en Latina.

"Han puesto a Maricarmen Marín y ella se nota que todavía no sabe qué está haciendo parada en ese programa de las mañanas. Aún no lo entiende y no lo comprende. En su cabeza todavía no le funciona", manifestó.

Sin embargo, eso no quedó allí, pues la periodista se atrevió a compararla con un mueble.

"Está parada ahí. Es un poste, como una lámpara. Es un mueble, de verdad. Habla poquísimo. Cuando la dejan hablar, se siente todavía perdida", señaló.

La conductora de TV expresó su indignación ante Latina, por poner artistas en lugar de periodista en el programa matutino.

"¿Por qué intentar tanto con gente que no tiene preparación periodística para que estén en este programa? ¿Por qué? ¿Son amigos de alguien?", dijo.