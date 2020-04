Cecilia Romo: primera actriz es hospitalizada por Covid-19 y su hija pide que oren por ella

Claudia González Romo Edelman informó sobre la terrible situación que viene enfrentando su madre, la primera actriz Cecilia Romo, quien se encuentra internada en el hospital tras dar positivo en el test de coronavirus.

González Romo explicó que su preocupación es más mayor tras estar lejos de ella, ya que se encuentra en Nueva York, y su madre en México.



"Por favor, les pido oración para mi mamá que está hospitalizada por Covid-19. Tiene pulmones delicados y arritmia. Nunca he pedido nada a este grupo, pero ahora se me deshace el corazón de estar en NYC y no poder viajar ni poder estar cerca", indicó en la red social.

"Mamá es una mujer extraordinaria. Una actriz que está en una novela ahora mismo. Una mujer luchadora y un alma muy sabia llamada Cecilia Romo. Les pido, por favor, una oración", acotó Claudia González.

Cecilia Romo actuó en exitosas producciones como El segundo aire, Cadenas de amargura, Vivir a destiempo, Mujeres asesinas, Juro que te amo, así como en las obras de teatro La Jaula de las locas o Hello, Dolly!.