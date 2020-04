Luis Gatica revela cuánto sufrió Victoria Ruffo tras "quedarse sola" y con un hijo

Victoria Ruffo y Luis Gatica, de 57 y 59 años, respectivamente, fueron novios por 4 meses, y aunque la relación no prosperó, se volvieron grandes amigos. A tal punto de que fue el actor quien más la apoyó cuando la actriz dio a luz a José Eduardo.

Durante una entrevista para el programa 'Confesiones', del canal TLNovelas, su conductora Aurora Valle le hizo recordar aquel momento.

"En el momento más importante de su vida, que fue cuando nació José Eduardo y todo ese proceso, quien estuvo ahí con ella fuiste tú", indicó la conductora de TV.



Es ahí cuando Luis Gatica reveló un pasaje de la vida de Victoria Ruffo.

"Al día siguiente de que nació José Eduardo, fui a ver a Victoria al hospital y se me echó a llorar y me dijo: 'no estuvo bonito, me quedé sola', a lo que le contesté: 'tú eres un mujerón, vas a salir de esto' y es más, al día siguiente que salió del hospital, José Eduardo salió en mis brazos. Vicky me necesitaba", recordó.

Hace 27 años, Victoria Ruffo dio a luz a José Eduardo, fruto del amor que un día se tuvo con Eugenio Derbez.

Victoria Ruffo y su lujosa vida siendo reina en telenovelas

La mexicana Victoria Ruffo sigue actuando y cautivando al público con su talento en la pantalla chica, que la ha llevado a viajar por diferentes partes del mundo.

La protagonista de telenovelas, aunque suele ser reservada referente a su familia, comparte momentos inolvidables con su esposo e hijos, los cuales no duda en compartirlos a través de su perfil de Instagram.