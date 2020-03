Sandro de ‘Yo Soy’ canta desde su balcón para dar alegría en cuarentena

El cantante Tony Cam, imitador del artista argentino Sandro quiso que la cuarentena por el coronavirus en su barrio sea un poco más alegre, por lo que decidió cantar uno de los temas más populares y reconocidos del intérprete.

En medio de la pandemia por el covid-19, Tony Cam se paró en su balcón y empezó a entonar ‘Rosa’. Junto a su micrófono asombró a todos sus vecinos, quienes se emocionaron mucho y tuvieron un momento de felicidad en medio de esta situación tan difícil que está atravesando en país y el mundo entero.

Además de saber cantar, Sandro bromea diciendo: “Señora ¿le gustó? Una mascarilla nos separa”.

“¿Alguien se llama Rosa por casualidad? ¿Quién? ¿Todas? Ok, para todas mis Rosas les voy a dar, con mucho cariño, una regadita, y a las que no se llamen Rosa, no se preocupen, que yo las bautizo”.

En solo algunos días, las imágenes compartidas en Facebook tienen más de 800 mil reproducciones y 17 mil compartidas. Usuarios en redes sociales destacaron la labor de Tony Cam y lo felicitaron por compartir su talento.

“Qué bueno Tony Cam alegrando con su talento a sus vecinos.”, “Gracias Tony por alegrarnos con tu arte y hacer pasar un momento de distracción y así poder olvidar un momento nuestras preocupaciones gracias.”, “Que lindo te mega adoro Tony Cam con esa chispa fabulosa que tienes y te caracteriza!”, fueron algunos de los comentarios.