Tatiana Astengo a Milagros Leiva: "Yo he ejercido el periodismo y nunca tuve un fono de un coronel"

Tatiana Astengo expresó su indignación ante los sucedido con Milagros Leiva, quien fue intervenida por la policía durante el toque de queda, medida impuesta por el presidente Martín Vizcarra ante la propagación del coronavirus.

En el video que circula por redes sociales, se ve a la periodista siendo intervenida la noche del jueves 19 de marzo. Notoriamente ofuscada, se le escucha alzando su voz y llamando al general de FAP para solucionar el incidente. Hecho que ha sido criticado por muchos.

Ante ello, Tatiana Astengo, fiel a su estilo, no dudó en enfrentar a la conductora de TV a través de su cuenta de Twitter.

"Yo también quiero el fono del General", escribió la actriz, quien rápidamente logró la respuesta de Milagros Leiva.

"Cuando seas periodista y entrevistes a muchos actores de la política y de las fuerzas armadas los tendrás, también tengo el tuyo porque alguna vez te he entrevistado. No hablé con el general para evadir ley como insinúan, lo usé para defenderme de un abuso absoluto de las armas", escribió.

Lejos de quedarse callada, la artista sorprendió con su respuesta:

"He ejercido el periodismo y lo dejé porque no quería ser digitada por los dueños del canal. Y en ese tiempo NUNCA tuve un fono de NINGÚN Coronel, pero lo que si tuve y tengo es dignidad y respeto a la autoridad. Mal ejemplo el tuyo. Eso no se hace".

Ante ello, muchos de sus fans aplaudieron la respuesta de Tatiana y también mostraron su sorpresa al saber que había ejercido el periodismo, ¿Tú lo sabías?