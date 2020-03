Yadhira Carrillo pese a contagiarse de coronavirus, visita a su esposo en la cárcel

Yadhira Carrillo continúa fiel a la promesa que le hizo a su esposo Juan Collado tras ingresar a prisión hace más de medio año, visitarlo todos los fines de semana.

Sin embargo, la actriz no se da cuenta del riesgo que es exponerse y poder ser parte de los contagiados por el coronavirus al salir de su casa.

A pesar de las restricciones que existen en la ciudad de México debido a la pandemia ocasionada por el virus Covid-19, ella sigue yendo a ver al abogado en el reclusorio.

Sin pasar por alto el problema de salud de existe en el mundo, la intérprete aseguró que no piensa abandonar a su esposo en estos momentos de crisis.

“Sí, está peligroso, hay que cuidarse muchísimo. Yo estoy en mi casa, en mi habitación. Tomo los alimentos dentro de mi habitación y no salgo de la habitación para otras cosas a menos que sea muy necesario. Vengo aquí y todo el tiempo me estoy limpiando, traigo mi mascarilla, no saludo de mano, no saludo de beso, no tengo contacto con otras personas”.