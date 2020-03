José Eduardo Derbez logró lo que ningún medio internacional ni mexicano pudo. En una íntima entrevista para su canal de YouTube, el tercer hijo de Eugenio Derbez hizo que su papá cuente cómo conoció a su madre, Victoria Ruffo.

Eugenio Derbez contó cómo nació el amor entre él y Victorio Ruffo

A través de su canal de YouTube, José Eduardo Derbez publicó un divertido video en el que se ve la entrevista que le hace a su papá Eugenio Derbez.

Entre las diversas preguntas que le hizo a su padre, hubo una que llamó mucho la atención y fue: ¿Cómo conoció Eugenio Derbez a Victoria Ruffo?

El actor cómico primero se rió ante la pregunta, pero luego se animó a responderlo con toda la sinceridad que lo caracteriza.

El esposo de Alessandra Rosaldo recordó que en esa época él se encontraba trabajando en el programa “Anabel” y su madre Silvia Derbez actuaba junto a Victoria Ruffo en la telenovela “Simplemente María”.

“Un día mi mamá me dice ‘Oye, Victoria Ruffo anda preguntando por ti’. Yo no era nadie, yo solo era parte del elenco de Anabel, cero famoso, como que se me hizo raro”, recordó el padre de Aislinn y Vadhir Derbez.

Luego de ese comentario, Anabel Ferreira le contó que Victoria Ruffo sí estaba interesada en él, así que Eugenio decidió visitar a su madre en el set de grabación y así conocer a la guapa actriz.

“No estaba enamorado de tu mamá, pero se me hacía muy guapa”, le confesó el cómico a José Eduardo.

¿Cómo fue la primera cita entre Eugenio Derbez y Victorio Ruffo?

Eugenio también mencionó que durante su visita al set de grabación se puso a conversar con la guapa actriz mexicana y quedaron en una cita.

“En ese entonces yo no tenía dinero. Es más, andaba yo en pesero, no tenía ni coche, ni para taxi tenía, ya me había independizado de mis papás, no les quería pedir dinero y ganaba yo muy poco”, dijo.

“Entonces llego yo a mi cita con Victoria Ruffo a un restaurante de Palmas, llego yo por supuesto en pesero (…) Veo los precios en la carta y traía yo efectivo, porque ni tarjeta tenía en esos tiempos, entonces me empecé a espantar. Y me dice: ‘¿Qué vas a querer?’, y cuando veo los precios le dije: ‘Tu pide, porque ando mal y ya comí, pero voy picando de lo que tu pidas'(…) Lo que pasa es que no me alcanzaba”.

Eugenio contó que el dinero le alcanzó para pagar la cuenta, pero no para dejar propina al mesero ni para regresar a su casa.

“Me lleva un sitio de taxis que estaba ahí a dos cuadras, me bajo y me dice: ‘Te espero a que te subas’. Me subo al taxi y me dice el taxista: ‘A dónde joven’ y le digo: ‘ahorita, esperece tantito y ahorita le digo’(…) y ya que se arranca tu mamá le digo: ‘joven, perdone no traigo dinero, lo siento’”.

También contó que como ya no tenía dinero para regresar a su casa, tuvo que pedir a alguien que le dé algunas monedas para que le llame a un amigo y lo recogiera.

Mira aquí la entrevista que le hizo José Eduardo Derbez a Eugenio Derbez